Сборная Узбекистана 4 октября завоевала ещё 3 медали — 2 золотые и 1 бронзовую — в нескольких дисциплинах на Азиатских играх в Китае и занимает пятое место в медальном зачёте.

Член сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) принёс делегации Узбекистана 15-ю золотую медаль. Борец стал чемпионом Азиады, победив в финальном поединке иранца Носира Ализаде (7:4). «Бронзу» завоевал Масато Суми из Японии.

Золотую медаль завоевала и 17-летняя легкоатлетка Шарифа Давронова. В программе тройного прыжка ни одна из соперниц не смогла обновить результат 14,09 м, который был зафиксирован узбекистанкой, и Давронова стала чемпионкой Азиады. Второе место заняла Зенг Руи из Китая (13,92 м), третье — Марико Моримото из Японии (13,78 м).





Бронзовую медаль завоевал узбекистанский боксёр Турабек Хабибуллаев, выступающий в весовой категории до 80 кг. Бой против этнического казаха из Китая Тохтарбека Танатхана завершился в пользу представителя хозяев ринга.