Правительство Германии ведёт переговоры с Узбекистаном, Грузией, Молдовой, Кенией, Колумбией и Кыргызстаном о миграционном партнёрстве, предусматривающем быстрое возвращение на родину нелегальных мигрантов, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел.

Переговоры с двумя центральноазиатскими странами продвинулись уже довольно далеко, отмечает издание. В начале мая был подписан меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном, в конце сентября — с Кыргызстаном.

По словам пресс-секретаря МВД, речь идёт о сокращении числа нелегальных беженцев и в то же время создании возможностей для легальной иммиграции в Германию.

Специальный уполномоченный правительства ФРГ по миграционным соглашениям Йоахим Штамп (Joachim Stamp) в сентябре вёл переговоры в Кении.

Колумбия, отметил пресс-секретарь МВД, находится в списке, в частности, потому, что количество заявлений о предоставлении убежища от граждан этой страны увеличилось со 140 в 2018 году до 1500 только в первой половине 2023 года.

Он уточнил, что «Грузия и Молдова имеют особый приоритет, потому что более 10% отклонённых заявлений о предоставлении убежища в Германии поступают только от граждан этих двух стран». Так, от граждан Грузии с января по август 2023 года поступило 7405 заявлений, Молдавии — 2124. Правительства Тбилиси и Кишинёва выразили готовность к переговорам.

К настоящему моменту у федерального правительства есть готовое миграционное соглашение с Индией.