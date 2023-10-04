Новую биллинговую систему для учёта поставляемой населению электроэнергии поручено внедрить в компании «Региональные электрические сети» до конца 2024 года.

Это предусмотрено «дорожной картой» по реализации концепции поэтапного перехода на механизмы оптового и розничного рынков электроэнергии, утверждённой указом президента Узбекистана от 28 сентября.

До конца этого года планируется разработать и утвердить технические требования для новой биллинговой системы. Компания «Региональные электрические сети» подписала соглашение с единым интегратором Uzinfocom на разработку биллинговой системы. К февралю 2024 года на неё планируется перенести потребителей Ташкента в тестовом режиме, а к концу следующего года обеспечить её полное внедрение.

Разработка и внедрение новой биллинговой системы были запланированы ещё в 2022—2023 годах. На это в прошлом году «РЭС» потратила 13 млн долларов.

Напомним, постановлением правительства от 14 сентября 2017 года в Узбекистане планировалось создать единую биллинговую систему для коммунальных услуг до конца 2020 года.

В 2021 году эксперты обсуждали проблемы при внедрении единой биллинговой системы, но по сей день она не создана.