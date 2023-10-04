Легкоатлетки Сафина Садуллаева и Светлана Радзивил добавили в копилку сборной Узбекистана на Азиатских играх в Китае очередные медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В программе прыжков в высоту 3 октября Сафина Садуллаева стала чемпионкой Азиады, а Светлана Радзивил — трёхкратная чемпионка этих игр — стала серебряной медалисткой. Тройку лидеров замкнула Надежда Дубовицкая из Казахстана.





По итогам выступления Светлана Радзивил сказала: «Это мои пятые Азиатские игры. Я трёхкратная чемпионка Азиатских игр, сейчас я заняла второе место, но я очень счастлива, что у нас первое и второе — у сборной Узбекистана. Я передала эстафету Сафине, молоденькой нашей девочке, чтобы в дальнейшем мы так же продолжали выигрывать. Не только в прыжках в высоту, но и во всех видах».





Стоит отметить, что и победитель, и призёры показали одинаковый результат — 1,86 метра, поэтому места распределялись по количеству попыток.

На данный момент у сборной Узбекистана 50 медалей (14 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая), и она занимает пятое место в медальном зачёте.