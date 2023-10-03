Аннакличев Сахи Сапармухамедович назначен председателем правления Банка развития бизнеса, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

С марта 2020 года он работал председателем правления «Узпромстройбанка», до этого — с 2019 года по март 2020-го — первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 2018−2019 годах — первым заместителем главы «Узпромстройбанка». Работал также в Центральном банке и Кабинете министров, был заместителем руководителя «Халк банка».

Родился в 1975 году в Турткульском районе Каракалпакстана. В 1996 году окончил Туркменский институт народного хозяйства, в 1999 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2008 году — Университет Кобе (Япония), в 2010 году — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

Банк развития бизнеса, деятельность которого будет направлена на финансирование проектов субъектов малого бизнеса и оказание им комплексных услуг, был создан в сентябре на базе «Кишлок курилиш банка».

Бывший председатель правления «Кишлок курилиш банка» Алишер Акмалович Муратов стал первым заместителем председателя правления Банка развития бизнеса.

«Узпромстройбанк», в свою очередь, возглавил Акбаржонов Азиз Акбаржонович, с мая 2020 года работавший первым заместителем председателя правления банка.