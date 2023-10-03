Российская фармацевтическая компания «Герофарм» сообщила «Газете.uz», что ее сотрудничество с узбекистанской Zuma Pharma по локализации производства инсулина в Узбекистане было прекращено в июле 2023 года.

В апреле 2022 года Амрилло Иноятов, тогда первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана, директор по продажам «Герофарм» Владимир Скорняков и учредитель Zuma Pharma Нодир Юнусов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия» обменялись подписанным меморандумом о начале мероприятий по разработке проекта производства и поставок препаратов инсулина.

На днях «Газета.uz» напомнила об этом в материале, посвящённом фармацевтической компании Samo, производителю таблеток йода «Антиструмин», и ее уже бывшему соучредителю Нодиру Юсупову. Последний указан в качестве руководителя компании Zuma Pharma в Едином государственном реестре предприятий и организаций (по состоянию на 3 октября).

Компания «Герофарм» прислала редакции копию письма, которое в июле было направлено Сардору Умурзакову, тогда руководителю Администрацию президента Узбекистана, и заместителю председателя правительства РФ — министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«В результате серии проведённых переговоров компании приняли решение о прекращении сотрудничества в части локализации производства инсулинов в Узбекистане в связи с невозможностью согласовать основные коммерческие условия партнёрства», — говорится в письме.

В нем также отмечается, что «компании оставляют за собой право в дальнейшем самостоятельно и независимо развиваться в Республике Узбекистан».