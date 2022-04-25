Выставка «Иннопром. Центральная Азия» открылась 25 апреля в Ташкенте. Свою продукцию в течение трех дней представят более 200 экспонентов из Узбекистана, Армении, Беларуси, Венгрии, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Франции.

На коллективной экспозиции экспортеров Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России.

Мероприятие включает в себя презентацию новых технологий, инновационной продукции, масштабные экспозиции международного уровня, тематические сессии, круглые столы, презентации бизнес-проектов и B2B-встречи.

В понедельник состоялась главная пленарная сессия выставки «Центральная Азия: пространство технологического прорыва».

На ней выступили заместитель премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы сегодня осознаем, что мир поменялся, мировая экономика поменялась, хозяйственные отношения поменялись, поменялась сущность международной торговли, — заявил Сардор Умурзаков. — И в этих условиях у нас есть четкое осознание того, что только кооперация, только сотрудничество, только партнерство с учетом конкурентных преимуществ наших экономик с учетом фактора взаимнодополняемости, — а их огромное множество, — позволит нам обеспечить поступательное развитие наших экономик, повышение уровня жизни через создание рабочих мест, через внедрение современных высоких технологий, инновационных решений».

«Самое главное — у нас есть огромнейший потенциал в промышленной кооперации. И те события, которые последние два года происходят в мировой экономике, они по сути диктуют нам, что есть огромные возможности, которые мы обязаны использовать по абсолютно широкому спектру отраслей и направлений мы с каждой из стран- соседей — в первую очередь, Центральной Азии, а также России и Беларуси», — сказал вице-премьер.

Сардор Умурзаков отметил, что для участников выставки сегодня стоит задача найти такие решения, которые позволят обеспечить реализацию интересов всех партнёров. «И это возможно. Сама жизнь подтвердила — мы работаем со всеми практически странами, которые представлены сегодня здесь. И на двусторонней основе мы находим и многосторонней основе понимание», — сказал вице-премьер.

Денис Мантуров отметил важность продолжения сотрудничества стран, входящих в региональные объединения, — БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотрудичества) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

«За прошлый год торговля России со странами ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АТЭС выросла в диапазоне от 34 до 38%. Это говорит о том, что в этом направлении формируются точки роста. Если взять упомянутые объединения — это половина всей мировой экономики», — сказал он.

При этом драйверами роста для экономики России и стран юго-восточного региона могут стать совместные инфраструктурные проекты, например, по развитию железнодорожных логистических путей, добавил Денис Мантуров. Важна кооперация дружественных стран и в направлении энергетической безопасности, сказал министр.

В главной пленарной сессии также приняли участие министр экономики Армении Ваган Керобян, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев и министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.





По итогам главной пленарной сессии состоялся обмен подписанными соглашениями.

Хоким Джизакской области Эргаш Салиев и губернатор Омской области Александр Бурков обменялись соглашениями об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах, а также подписанной дорожной картой на 2022−2023 годы по развитию сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Омской областью России.

Генеральный директор «Узэнерготамир» Журабек Сохибов и вице-президент группы компаний «Эколос» Артём Тонян обменялись соглашениями о проектировании и строительстве станций водоподготовки и очистных сооруженый промышленных сточных вод на территории Узбекистана.

Генеральный директор ООО «Navro`z-PTK» Олим Расулов и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг обменялись соглашениями о сотрудничестве в целях увеличения объемов взаимных продаж товаров.

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Илхом Сабиров, генеральный директор ООО «Русские сезоны» Дарья Мациевская и директор по разивитию ООО «Термопол» Владислав Иванов обменялись подписанным меморандумом о сотрудничестве в сфере образования и научно-исследовательских работ, проведения совместных исследований, популяризации технического текстиля и нетканых материалов.

Первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов, директор по продажам ООО «Герофарм» Владимир Скорняков и учредитель ООО «Zuma Pharma» Нодир Юнусов обменялись подписанным меморандумом о начале мероприятий по разработке проекта производства и поставок жизненно необходимых лекарственных препаратов инсулина.

Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Карие и директор по экспорту в страны СНГ группы компаний «Фармасинтез» Юрий Петросян обменялись подписанным соглашением о сотрудничестве для реализации проекта строительства фармацевтического предприятия по производству противоопухолевывх лекарственных средств в Узбекистане.

Производство инсулина

Производство инсулина по технологиям российской компании «Герофарм» может начаться в Узбекистане в конце 2022 — начале 2023 года, заявил директор по продажам компании Владимир Скорняков.

Узбекистанской компании Zuma Pharma будут переданы технологии по производству практически всей линейки инсулинов российского предприятия.

Производство противоопухолевых препаратов

«Фармасинтез» планирует начать строительство предприятия по производству противоопухолевых препаратов в Узбекистане до конца 2022 года. Объем инвестиций, как ожидается, составит до 30 млн долларов.

Директор по экспорту в страны СНГ «Фармасинтез» Юрий Петросян отметил, что проект в Узбекистане «представляется нам стратегически важным для России и региона, поэтому мы хотим войти надолго и так глубоко».

Директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев сообщил, что завод российской компании будет построен на территории фармацевтического кластера в Ташкентской области. «Данный проект даст возможность не только расширить присутствие „Фармасинтеза“ на рынке Узбекистана, но в соседних странах», — добавил глава агентства.