Сотрудники таможни предотвратили ввоз в Узбекистан крупной партии контрабандных сигарет. Нелегальный груз был найден во время таможенного досмотра одного из вагонов поезда, въехавшего в страну из Туркменистана через пост «Болдир» в Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба таможенного управления этого региона.

В вагоне были обнаружены 999 956 пачек сигарет общей стоимостью 15 млрд сумов, которые не были указаны в документах, были скрыты от таможенного контроля и не имели акцизных марок.

В настоящее время таможенные органы изучают эту ситуацию.

За весь сентябрь, по данным ТК, всего была обнаружена и изъята 851 тысяча пачек нелегальной табачной продукции на сумму 12,7 млрд сумов.

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