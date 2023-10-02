Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления Генеральной прокуратуры и СГБ Узбекистана задержали двух лиц в Гулистане и Ташкенте, обещавшие помочь с выездом в США.

В частности, гражданин С. С. обещал Ж. Р. с помощью знакомых отправить его на работу в США через Польшу. За свои услуги он потребовал 2300 долларов и был задержан при получении 900 долларов и 1,2 млн сумов за оформление документов на визу.

Ещё одно лицо в Ташкенте Ж. Т. обещало Х. З. через знакомых отправить его в США. Гражданин был задержан при получении 2000 долларов за оформление документов на визу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статья 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Ранее сообщалось о похожих попытках отправки жителей Узбекистана в США через третьи страны.