В Чиланзарском районе Ташкента два человека обещали третьему помочь с выездом в США за 51 тысячу долларов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Б. Я. и Ш. Я. пообещали при помощи знакомых помочь О. О. получить визу и отправить на работу в США через Турцию. При получении 51 тысячи долларов они были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 через 28 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее сообщалось о похожих попытках отправки жителей столицы в США через третьи страны.