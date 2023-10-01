Молодёжная (олимпийская) сборная Узбекистана по футболу победила команду Саудовской Аравии в четвертьфинале Азиатских игр. Матч, прошедший 1 октября в китайском Ханчжоу, завершился со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 24-й минуте после того, как узбекистанцы отобрали мяч на чужой половине поля, а полузщитник Саидазамат Мирсаидов завершил атаку голом.

В конце первого тайма вратарь Владимир Назаров оформил голевую передачу. На 44-й минуте он выбил мяч вперёд, соперники в центре поля не смогли обработать мяч, нападающий Алишер Одилов ускорился, обыграл вратаря и забил гол.

Во втором тайме нападающий Саудовской Аравии Мохаммед Маран сократил разницу в счёте, но Узбекистан выстоял и пробился в полуфинал Азиатских игр впервые с 1994 года. Тогда национальная команда в финале обыграла Китай и стала победителем Азиады.

Подопечные главного тренера Тимура Кападзе сыграют в полуфинале с победителем пары Китай — Южная Корея.

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