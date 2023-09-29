Импорт новых мусоровозов и самосвалов освобождён от уплаты утилизационного сбора. Об этом сообщило Министерство юстиции со ссылкой на постановление президента от 26 сентября.

Среди целей постановления — поддержка субъектов предпринимательства, оказывающих населению услуги санитарной очистки.

Кроме того, согласно документу, при ввозе новых грузовых автомобилей (мусоровозов и самосвалов) до 1 января 2024 года ставка таможенной пошлины устанавливается в размере 5%.

Ранее правительство освободило от таможенных платежей импорт некоторых видов стройтехники и грузового транспорта.