Обновлено. В материале была допущена ошибка в возрасте погибшего, она исправлена после перепроверки информации источником.

В Бухаре 23-летний парень бросился под колеса пассажирского автобуса, он скончался на месте. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь УВД Бухарской области Шухрат Джалолов.

Трагическое происшествие случилось 28 сентября примерно в 9:30 на трассе «Бухара — Хорезм — Туркменбаши», возле торгового рынка «Караван».

На кадрах видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как юноша несколько минут разговаривает по телефону, а потом внезапно бросается под проезжающий мимо пассажирский автобус.

«Погибшим оказался 25-летний молодой человек из Хорезма. Несколько дней назад он отправился в Ташкент, чтобы сдать экзамен по IELTS. На обратном пути по неизвестным причинам он покончил жизнь самоубийством», — уточнили в УВД.

По данному факту проводится доследственная проверка.