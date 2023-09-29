«Газета.uz» писала о докладе Всемирного банка «Разработка и внедрение концепции перехода к устойчивому отоплению в регионе Европы и Центральной Азии». В нём говорится, что сфере отопления в регионе срочно нужна полная реорганизация.

В разделе, посвящённом сектору отопления в Узбекистане, говорится. что в стране в зимний сезон на отопление помещений приходится около 65% общего энергопотребления в жилищном секторе и 23% энергопотребления в целом в стране.

Около 82% жилых зданий в Узбекистане — индивидуальные дома (самый высокий процент среди 23 стран в регионе Европы и Центральной Азии). Большинство из них находится в сельской местности. В период с 1990 по 2020 год численность населения Узбекистана увеличилась на 67%. В то же время доля сельского населения сократилась с 58% в 1990 году до 49% в 2020 году. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится ещё больше — до 38%.

Как ожидается, общая численность населения страны вырастет к 2050 году примерно на 36%. На 1000 жителей приходится 213 жилищ (в среднем по региону Европы и Центральной Азии — 344), что свидетельствует о высокой концентрации населения из расчёта на одно жилище.

Для отопления помещений в жилых, коммерческих и общественных зданиях в Узбекистане используются электричество (около 27%), уголь (24%), природный газ (18%), системы централизованного теплоснабжения (17%) и биомасса (11%).

В жилищном секторе спрос на отопление помещений удовлетворяется за счёт электричества (около 38%), угля (36%), централизованного теплоснабжения (8%) и биомассы (15%). В городах основным источником тепла является электричество (64%), а в сельской местности — преимущественно уголь (50%) и биомасса (27%). Последние обычно сжигаются в неэффективных внутридомовых отопительных печах.

Услуги централизованного теплоснабжения предоставляют 41 коммунальное предприятие, работающие исключительно на ископаемых видах топлива. 93% из них используют для выработки тепла природный газ, 5% — уголь, 2% — нефть. С учётом того, что около 90% электроэнергии вырабатываются из ископаемых видов топлива, отопление помещений в Узбекистане на 83% зависит от ископаемого топлива.

В результате в Узбекистане отмечаются высокие уровни загрязнения воздуха частицами PM2,5 — около 36 мкг/м3 (второй по величине показатель загрязнения в регионе Европы и Центральной Азии), что намного выше уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (5 мкг/м3), и 0,48 кг CO2 на единицу ВВП в постоянных ценах 2010 года, выраженных в долларах США. Это значительно превышает средний региональный показатель среди стран Европы и Центральной Азии (0,28 кг CO2) и связано с интенсивным использованием ископаемых видов топлива для выработки тепла и электричества.

Общие рекомендации по улучшению ситуации в секторе отопления

Поскольку большая часть населения в Узбекистане живёт в индивидуальных домах и использует для обогрева помещений ископаемые виды топлива и неэффективные печи, эксперты Всемирного банка рекомендуют декарбонизацию индивидуальных источников тепла.

Соответствующие меры включают перевод отопительных систем на электроэнергию (путём установки тепловых насосов) и более широкое внедрения экологически чистых печей, работающих на биомассе, а также использование пеллетных печей. Эти технологии, по мнению ВБ, можно было бы активно продвигать в рамках соответствующих государственных программ.

Прочие рекомендуемые меры могли бы включать совершенствование политики формирования цен на все виды топлива (в том числе на электроэнергию и централизованное теплоснабжение), введение сертификации устойчивой биомассы и запуск широкомасштабных программ, предусматривающих адресные субсидии, а также продуманные информационно-коммуникационные кампании по внедрению названных технологий.

Как показала оценка выровненной стоимости отопления, проведённая в процессе подготовки доклада, и в городах, и в сельской местности наиболее экономически эффективным вариантом отопления индивидуальных домов являются конденсационные газовые котлы.

Высокая выровненная стоимость отопления в случае использования тепловых насосов обусловлена большим объёмом капитальных затрат и более низким уровнем спроса, что уменьшает преимущества тепловых насосов, связанные с их эффективностью. В городских многоквартирных домах конденсационные газовые котлы тоже являются наиболее экономически эффективным вариантом.

Однако с финансовой точки зрения самым лучшим решением является централизованное теплоснабжение, если при этом не учитывать воздействие отопительных систем на здоровье людей.

Централизованное теплоснабжение чаще используется для отопления многоквартирных домов в городах и могло бы иметь более высокие экономические показатели, если бы потребители перешли на единую систему оплаты отопления по фактическому потреблению. С учётом того, что в районах с плотной застройкой предпочтительным финансовым решением являются системы централизованного теплоснабжения, следует рассмотреть возможность декарбонизации этих систем.

Кроме того, с помощью национальной «дорожной карты» перехода к устойчивому отоплению можно было бы определить центры тепловой нагрузки и спрос на отопление (включая прогнозируемое снижение спроса благодаря осуществлению мер повышения энергоэффективности), а также экологически чистые источники энергии (например, источники солнечной и геотермальной энергии, промышленные и иные тепловые отходы, биомасса).

В рамках «дорожной карты» также можно было бы наметить реформы в области нормативного регулирования, необходимые для укрепления и повышения устойчивости сектора централизованного теплоснабжения.

Потребуются широкомасштабные инвестиции в модернизацию производства тепловой энергии, распределительных сетей и зданий. В частности, обустройство домовых тепловых пунктов, внедрение систем учёта потреблённого тепла и выставления счетов по фактическому потреблению, а также установка более современных внутридомовых систем распределения теплоносителя и управления теплоснабжением.

Наряду с модернизацией систем отопления следует рассмотреть возможность повышения эффективности использования энергии. В частности, проведение теплоизоляции стен и установка энергоэффективных окон, чтобы использовать отопительные системы меньшей мощности и значительно сократить общий объем энергопотребления.

Глубокая модернизация зданий — коммерческих, общественных и жилых помещений — обеспечит существенные выгоды в виде снижения спроса на отопление и экономии расходов на энергопотребление и при этом сократит общий объем затрат на переход к устойчивому отоплению.

Необходимо разработать строгие строительные нормы и правила и внедрить эффективные механизмы контроля за их соблюдением, по возможности, установив льготы для зданий, значительно превышающих минимальные требования. Кроме того, необходимо ввести для зданий обязательную маркировку или обязательные сертификаты энергоэффективности.

Потребуются и другие реформы в секторе отопления. Например, реформа, направленная на расширение прав товариществ собственников жилья, которая позволит им голосовать за проведение модернизации, заключать контракты, открывать счета в банках и взыскивать платежи с собственников жилья.

Необходимо улучшить технические стандарты на отопительное оборудование и обеспечить их соблюдение, предусмотрев возможность субсидирования высокоэффективных моделей.

Затраты и выгоды при переходе к устойчивой модели функционирования сектора отопления

Согласно оценкам, стоимость мер по переходу к устойчивой модели сектора отопления в Узбекистане составит около 147 млрд долларов. Однако выгоды от этих инвестиций будут намного больше, если учитывать экономию расходов на энергопотребление, сокращение использования ископаемых видов топлива, снижение уровня загрязнения воздуха, а также сокращение объёма выбросов парниковых газов.

Среди других возможных выгод можно назвать положительное воздействие на здоровье людей, повышение энергетической безопасности страны, сокращение энергетических субсидий, снижение уровня так называемой энергетической бедности среди населения, рост числа экологичных рабочих мест, увеличение сроков эксплуатации зданий, а также создание более комфортной среды в помещениях.