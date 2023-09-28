Футболист Жалолиддин Машарипов перешёл в футбольный клуб «Пансерраикос» из высшей лиги чемпионата Греции, сообщила пресс-служба клуба.

Полузащитник сборной Узбекистана подписал с командой контракт на один год. Машарипов будет выступать под номером 10.

После пяти матчей в новом сезоне «Пансерраикос» с шестью очками идёт на 8-м месте в турнирной таблице, на первом — «Олимпиакос» (16 очков).

С 2021 по 2023 год Жалолиддин Машарипов выступал за клуб «Аль-Наср» Саудовской Аравии, где сейчас выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Узбекистанец провёл в этом клубе 68 матчей, забил 5 голов и отдал 17 голевых передач. В августе стороны приняли решение о расторжении договора, после чего футболист стал свободным агентом.

До этого он выступал в ташкентском «Пахтакоре» и «Локомотиве», проведя в общей сложности более 200 матчей, забил 42 гола, оформил 60 голевых передач и выиграл 5 чемпионатов Узбекистана и 2 кубка Узбекистана.

В 2020 году он был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов Азии, а также лучшим футболистом Узбекистана.

За сборную Узбекистана с 2016 года он провёл 52 матча и забил 12 голов.