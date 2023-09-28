Сотрудники сферы здравоохранения и военнослужащие Министерства обороны и Национальной гвардии помогают жителям Сергелийского района, где ночью произошёл взрыв. Об этом сообщили пресс-службы силового и оборонного ведомств.

Они устраняют последствия происшествия как в квартирах, так и на придомовых территориях.

На территориях, прилегающих к месту происшествия, создан штаб Минобороны. Установлены палатки, где для жителей готовятся обеды и ужины. В районе задействован мобильный госпиталь, где оказывается помощь пострадавшим жителям. Военные психологи оказывают моральную поддержку населению.

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Фото Нацгвардии

Фото Минобороны













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