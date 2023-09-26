Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана изучили исполнение природоохранного законодательства в Джизакской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В частности, была исследована работа по очистке русла и укреплению берегов реки Санзар. Проверяющие отметили, что уровень подземных вод снижается. В связи с этим в Фаришском, Зааминском, Шараф-Рашидовском и Янгиабадском районах Джизакской области введён мораторий на использование подземных вод и бурение скважин.

Кроме того, выявлено и негативное влияние на флору и фауну орнитологического заказника Арнасай (63,3 тысячи га) на участке озера Тузкан, входящего в Рамсарскую конвенцию.

«Объём воды, поступающей в Айдар-Арнасайскую систему озёр, с каждым годом уменьшается: запасы воды сократились с 49,2 млрд кубометров до 36 млрд кубометров. Уровень минерализации воды увеличился на 10−11%, происходит опустынивание», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

По результатам исследований обеспечено исполнение судебных решений о сносе 27 незаконных сооружений, построенных в этой местности, а также взыскана дебиторская задолженность на сумму 114,5 млн сумов в пользу управления экологии Джизакской области.

В отношении 9 человек, нарушивших правила бурения скважин и использования подземных вод, возбуждено дело об административном правонарушении. С лиц, незаконно охотившихся на территории Айдар-Арнасайской системы озёр, взыскан штраф в размере 135,4 млн сумов, а также предъявлен иск на 25,7 млн сумов.