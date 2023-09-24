24 сентября в высших военных образовательных учреждениях Министерства обороны Узбекистана прошли торжественные мероприятия по приведению курсантов первых курсов к военной присяге. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В Академии Вооружённых сил в Ташкенте присягу приняли курсанты этого образовательного учреждения и Военно-медицинской академии Вооружённых сил.
В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Хамдам Каршиев, члены общественного совета при Минобороны, военнослужащие и родные курсантов.
Торжественное мероприятие прошло также в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. На нём выступил первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
Присягу приняли и курсанты Высшего военного авиационного училища и Военного института информационно-коммукационных технологий и связи.
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Академия Вооружённых сил и Военно-медицинская академия ВС:
Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище:
Высшее военное авиационное училище:
Военный институт информационно-коммукационных технологий и связи: