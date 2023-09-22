В социальных сетях утром 22 сентября появилась информация о том, что в здании Ташкентского городского суда по уголовным делам, где проходит процесс по делу о гибели детей от сиропа «Док-1 Макс», якобы заложена бомба. Судебный процесс по этому делу не начался вовремя, а перед зданием суда собрались экстренные службы.

ГУВД Ташкента сообщило, что в «некоторых зданиях судов» столицы проводятся учения совместно с Ташкентским городским судом, ГУВД, Национальной гвардией и другими правоохранительными органами.

«Подобные учения проводятся на регулярной основе в целях обеспечения мира и спокойствия в нашем городе, а также проверки соблюдения правил безопасности на стратегических объектах», — заявили в управлении.