Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября провёл встречу с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой в Нью-Йорке.

Стороны обсудили вопросы наращивания экспертного и технического содействия банком в сферах приватизации и эффективного государственного управления, финансирования и привлечения частных инвестиций, в том числе на основе государственно-частного партнёрства, в проекты по декарбонизации, альтернативной энергетике, инфраструктуре и коммуникациям, водоснабжению и поддержки других стратегических инициатив.





Мирзиёев и Банга договорились об участии Консультативного совета Всемирного банка из числа ведущих мировых лидеров бизнеса в разработке мер по увеличению притока прямых инвестиций в Узбекистан.

Сейчас Узбекистан является одним из крупнейших партнёров-бенефициаров банка, портфель совместных проектов вырос более чем в пять раз за последние шесть лет.

Текущая программа сотрудничества до 2026 года предусматривает реализацию проектов на сумму 4 млрд долларов.

В этот же день президент встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром уль-Хаком Какаром.





Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане, а также подчеркнули важность совместных усилий в деле практического продвижения проекта строительства Трансафганской железной дороги.