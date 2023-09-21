Гражданин России К. В., летевший из Санкт-Петербурга в Ташкент рейсом HY-634, был задержан в международном аэропорту Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД.

Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина нарушил общественный порядок: нецензурно выражался, пел песни и оскорбил девушку, летевшую тем же рейсом, отметили в департаменте.

Инспекторы управления обеспечения безопасности в аэропортах Ташкента оформили в его отношении протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Сергелийский районный суд 19 сентября рассмотрел дело об административном правонарушении и назначил штраф в размере 3 базовых расчётных величин — 990 тысяч сумов.