Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре пресекли несколько попыток незаконной продажи земельных участков в трёх регионах Узбекистана, сообщила пресс-служба СГБ.

В частности, житель Каттакурганского района Самаркандской области (1967 года рождения) пообещал человеку, желающему построить теплицу, при помощи своих знакомых продать ему 1 га земли из госрезерва за 150 тысяч долларов и за 9000 долларов помочь оформить кадастр на его имя. При получении запрошенной суммы он был задержан.

В Пахтачинском районе мужчина пообещал продать 10,45 га земли, принадлежащих фермерскому хозяйству его матери, предпринимателю для постройки завода по переработке фруктов. При получении 13 тысяч долларов был задержан.

На оперативном мероприятии, проведённом в Сурхандарьинской области, при получении 40 тысяч долларов был задержан рабочий фермерского хозяйства в Шурчинском райне, ранее судимый. Он пообещал продать 50 соток земли этого хозяйства за 45 тысяч долларов.

В другом случае житель Андижанской области был задержан при попытке продать 24 сотки земли фермерского хозяйства другому местному жителю для постройки на этом месте жилого дома.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.





