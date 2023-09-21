С весны 2024 года все зарубежные фильмы, выходящие в кинотеатрах Кыргызстана, будут сопровождаться субтитрами на кыргызском языке. Об этом сообщил Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы».

Как рассказал регулятор, договорённость об этом достигнута с крупнейшими дистрибьюторами иностранных фильмов в Кыргызстане.

Директор «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков назвал субтитрирование «первым шагом» в вопросе дубляжа зарубежных фильмов на кыргызский язык.

«Это более оптимальный вариант на первом этапе, так как дубляж и синхронный закадровый перевод требуют больших бюджетов», — отметил он.

В июле в Кыргызстане вступил в силу обновлённый закон о государственном языке, укрепляющий статус кыргызского языка. Его применение стало обязательным в сферах образования, науки, культуры, СМИ, документообороте и других сферах и направленияъ. Закон также обязал всех госслужащих владеть кыргызским.