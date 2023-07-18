Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17 июля подписал закон о государственном языке, который обязывает всех госслужащих использовать кыргызский язык в работе. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

По новой редакции закона, обязательным также становится применение кыргызского языка в 11 сферах и направлениях, таких как работа госорганов, документооборот, судопроизводство, международные договоры, географические наименования, а также образование, наука, культура и СМИ. В частности, объём телерадиовещания должен составлять не менее 60%.

Кроме того, кыргызский становится обязательным в интерфейсах компьютерных программах, на публичных мероприятиях, в рекламе, на транспорте и при обслуживании потребителей.

При исполнении служебных обязанностей говорить на кыргызском языке должны будут депутаты, служащие Национального банка, сотрудники органов внутренних дел, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, педагоги и медицинские работники.

В законе подчёркивается, что Кыргызстан «придерживается принципа свободного пользования языков представителей всех этносов, проживающих на её территории и гарантирует создание условий для развития этих языков». Там также определено, что русский язык в стране остаётся в статусе официального.

Ранее Садыр Жапаров говорил о необходимости развития кыргызского языка. «Государственный язык в Кыргызской Республике должен быть главным фактором, объединяющим всех граждан. Мы должны создать условия, чтобы кыргызстанцы могли говорить, писать и думать на кыргызском языке», — сказал он, призвав вести документооборот на государственном языке.