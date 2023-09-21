На территории Чустского района Наманганской области 20 сентября произошло ДТП, в результате которого погибло пять человек. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь УВД Наманганской области.

По данным управления, водитель грузового автомобиля DAF, следовавший по маршруту Наманган-Ташкент, уснул за рулём, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Damas и Labo.

Водитель Damas и четыре пассажира от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.