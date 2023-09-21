Агентство по противодействию коррупции Узбекистана добилось отмены решения хокима города Карши Нормумина Холбоева о выделении себе 75 млн сумов.

25 августа хоким подписал решение о выделении 75 млн сумов для поощрения руководителя 1-го сектора (хокима), который был признан «самым инициативным» в области (определяется по итогам рейтинговой оценки эффективности работы по социально-экономическому развитию сектора). Напомним, что области, районы и города делятся на четыре сектора, которые возглавляют хоким, прокурор, начальник ОВД / УВД и начальник налогового управления / инспекции.

Антикоррупционное агентство сообщило, что это решение хокима противоречит требованиям действующего законодательства. В частности, сектор Нормумина Холбоева занял второе место по области (за это предусмотрена выплата 150 БРВ — 45 млн сумов, за первое — 300 БРВ, за третье — 100 БРВ). Решение о выделении средств не было утверждено кенгашем, а сумма поощрения оказалась в 3,3 раза больше, чем положено.

Ведомство 15 сентября внесло в хокимият Кашкадараьинской области представление о «принятии мер по устранению причин и условий, способствующих коррупции».

Хоким Кашкадарьинской области Муротжон Азимов 19 сентября отменил решение хокима Карши.

Агентство также направило собранные документы в Генеральную прокуратуру и Министерство экономики и финансов для принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушение закона.