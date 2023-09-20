С 19 по 24 сентября в Ташкенте проходит финальный тур международного конкурса итальянского оперного пения Competizione dell‘ Opera 2023, где принимают участие восемь узбекистанцев, сообщил Государственный академический Большой театр.

Конкурс был основан в 1996 году в Германии и проводился более 15 лет в знаменитой дрезденской Земпер-опере. После этого концепция изменилась, и конкурс стал проводиться в разных городах по всему миру.

Художественным руководителем конкурса уже четверть века является организатор и главный его учредитель — профессор, известный театральный режиссёр и менеджер культурных мероприятий Ханс-Йоахим Фрай.

Ежегодно в конкурсе принимает участие свыше 600 молодых певцов из более чем 25 стран мира. Отбор участников проходит по заявкам. Из них финалистами становятся только 12 лучших исполнителей.

Competizione — единственный вокальный конкурс, где акцент делается на шедеврах итальянской оперы: от старинной музыки к Моцарту, Верди, Пуччини и до стилистического разнообразия музыки ХХI столетия.

В состав международного жюри входят руководители главных концертных агентств, оперных театров и концертных залов, всемирно известные оперные певцы, режиссёры и дирижёры из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Южной Кореи, Мексики, Чили, России, Беларуси и Узбекистана.

Конкурс уже проводился в Узбекистане в 2014 году. Тогда победителем конкурса стала исполнительница из Узбекистана — Барно Исматуллаева. Победитель и финалист оперного конкурса 2013 года в Линце Рамиз Усманов в настоящее время является директором Государственного академического Большого театра в Ташкенте.

Победители конкурса награждаются дипломами, статуэтками и денежными призами в следующих размерах:

Гран при — 8000 долларов;

1-е место — 3000 долларов;

2-е место — 2000 долларов;

3-е место — 1500 долларов.

Завершится Competizione dell‘ Opera 2023 гала-концертом, который пройдёт на сцене ГАБТа 24 сентября.