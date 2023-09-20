Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября, отметил растущее чувство «осознания региональной идентичности» в регионе Центральной Азии.

«В последние годы Центральная Азия идёт по пути укрепления добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития. Благодаря нашим совместным усилиям Узбекистану и всем соседним странам удалось решить многие проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием», — отметил президент.

Он указал, что взаимная торговля между странами региона за последние годы выросла в 2,5 раза, а количество совместных предприятий — в 5 раз.

«Наш регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. И интерес к нему всё возрастает», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Важнейшим условием, обеспечивающим безопасность и устойчивое развитие региона, становится открытость Центральной Азии всему миру, подчеркнул он.

«Можно с уверенностью сказать, что наши народы объединяет осознание региональной идентичности, и это чувство всё больше укрепляется. У нас не только одно прошлое, но и общее будущее, совпадающие жизненно важные интересы. У нас нет другого выбора, кроме как расширять региональное сотрудничество!» — заявил президент Узбекистана.

Он выразил уверенность, что «при поддержке международного сообщества Центральная Азия продолжит идти по пути консолидации».

«Превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет оставаться приоритетной целью внешней политики Узбекистана», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Мы писали, что в своей речи президент Узбекистана также отметил растущую напряжённость в мире, вызванную «кризисом доверия» и «отходом от норм международного права». Он призвал страны сплотиться «на основе того, что общие интересы выше существующих противоречий».