Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» в Ньй-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии также участвовали президент Соединённых Штатов Джо Байден, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.





Главы государств обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, «зелёного» развития, обеспечения энергетической безопасности и внедрения возобновляемых источников энергии, взаимодействия в вопросах обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

На саммите отмечалось, что созданный восемь лет назад в Самарканде формат «С5+1» стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и США.

Шавкат Мирзиёев обозначил имеющие стратегическое значение для развития всего региона приоритетные направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зелёной повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане.





По итогам встречи достигнуты договорённости о «дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнёрства между странами региона и США».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что саммит президентов стран Центральной Азии и США «не направлен против какой-либо страны». «Он о позитивной повестке, над которой мы хотим работать с этими странами», — сказал он.