Первый саммит формата «Центральная Азия — США» («С5+1»), запланированный на следующую неделю в Нью-Йорке, «не направлен против какой-либо страны». Об этом на брифинге 15 сентября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США Джо Байден после выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке проведёт первую в истории встречу с главами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщил Джейк Салливан.

«Фактически [диалог формата] „C5+1“ начался в 2015 году. В последующие годы он укреплялся. И теперь мы впервые увидим встречу на уровне лидеров», — отметил он.

«Этот первый президентский саммит позволит лидерам обсудить целый ряд вопросов — от региональной безопасности до торговли и вззаимосяязанности, изменения климата и продолжающихся реформ с целью улучшения управления и верховенства закона», — добавил советник президента США.

На вопрос одного из журналистов о том, следует ли рассматривать саммит как сигнал Китаю и какие от него ожидаются результаты, Джейк Салливан ответил: «Послушайте, этот саммит не направлен против какой-либо страны. Он о позитивной повестке, над которой мы хотим работать с этими странами».

«Мы ожидаем по итогам принятие совместного заявления, в котором будут изложены конкретные вещи, над которыми мы намерены работать совместно в ключевых областях, а США предоставят определённые ресурсы для того, чтобы это сделать эффективно», — отметил советник.

Джо Байден пригласил Шавката Мирзиёева на саммит в августе. Пресс-службе президента Узбекистана на днях сообщила, что глава государства также выступит на сессии Генассамблеи ООН, где выдвинет ряд важных инициатив.