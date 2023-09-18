Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шёлкового пути включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было одобрено на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Кандидатуры рассматривались в воскресенье на основе оценки Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

«Внесение Зарафшан-Каракумского коридора Шёлкового пути в список Всемирного наследия — это признание уникальной исторической и культурной ценности объекта», — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Гаянэ Умерова.

«Комитет подготовил рекомендации, которые дают возможность составить обширный план плана управления, создания согласованной стратегии и внедрения систем управления объекта для посетителей — их выполнение станет важным шагом на пути к сохранению исторического наследия для будущих поколений», — отметила она.

Зарафшан-Каракумский коридор Шёлкового пути состоит из 31 объекта, расположенного в трёх странах. Из них 9 объектов находятся в Таджикистане, 15 расположены на территории современного Узбекистана, остальные 7 — на территории Туркменистана.





Директор Международного института центральноазитских исследований Дмитрий Воякин отметил, что принятое решение чрезвычайно важно не только для Узбекистана и Центральной Азии, но и для истории всего мира.

«Зарафшан-Каракумский коридор настолько важен, что включён в единую серийную транснациональную номинацию в области культурного и природного наследия. Это является ценнейшим проектом, поскольку в нем участвуют несколько государств, принимающих совместное участие над внесением ряда объектов в список Всемирного наследия», — сказал он.

Все объекты в разные эпохи находились на одном из важнейших торговых путей в истории — Шёлковом пути — и показывают многовековую историю и богатое культурно-историческое наследие региона.

Инициатором проекта выступила Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО, которая также осуществляла координационную функцию. Номинация была подготовлена при содействии Международного института Центральноазиатских исследований, Агентства культурного наследия и областных хокимиятов Бухарской и Навоийской областей.

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