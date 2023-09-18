Фонд Uzbekistan Vision 2030 объявил о распределении 43,5 млн долларов на поддержку новой программы ООН для снижения предотвратимой смертности матерей и новорождённых в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте представительства ООН в стране.

Многопартнёрский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030 был создан летом 2022 года для возврата активов Гульнары Каримовой, конфискованных в ходе уголовного разбирательства в Швейцарии. В августе прошлого года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении 131 млн долларов через фонд. Возвращённые активы используются для финансирования программ, направленных на ускорение реализации программы реформ правительства Узбекистана и достижения Целей устойчивого развития ООН в стране.

«Возвращение активов в страны происхождения является фундаментальным принципом Конвенции ООН против коррупции. Взнос в фонд, полученный в результате соглашения о реституции между Узбекистаном и Швейцарией, позволит добиться конкретных успехов в достижении Целей устойчивого развития и напрямую улучшит жизнь граждан Узбекистана. Эта программа ООН охватит 600 тысяч женщин и новорождённых в течение тридцати месяцев по всей стране», — заявила постоянный координатор ООН в Узбекистане Консуэло Видал-Брюс.

По данным представительства ООН, новая программа будет совместно реализована тремя агентствами: ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. Одной из ключевых ее целей заявлено повышение выживаемости детей, имеющих низкую массу тела при рождении, с нынешних 75% до 90%.

У программы три ключевых направления:

укрепление механизмов управления, программ и правил, методических руководств и клинических протоколов в 227 перинатальных центрах;

повышение потенциала перинатальных центров в оказании качественных инклюзивных медицинских услуг путём закупа необходимого оборудования и наращивание потенциала медработников;

предоставление 10 миллионам узбекистанцев знаний, необходимых им для требования и получения качественных и инклюзивных услуг в сфере охраны репродуктивного здоровья матерей, новорождённых, детей и подростков.

«Граждане Узбекистана напрямую ощутят положительный эффект [от программы], поскольку общество получит доступ к перинатальным центрам, оснащённым самым современным оборудованием с высококвалифицированными медицинскими работниками… Мы очень рады сотрудничеству с ООН и правительством Швейцарии в рамках данной преобразующей инициативы, которая поможет реализовать стратегию правительства по снижению уровня детской смертности вдвое», — отметил первый заместитель министра финансов и экономики Ильхом Норкулов.