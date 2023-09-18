16 сентября на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за второе полугодие. Жители Узбекистана отдали рекордные 18,1 миллиона голосов (в прошлом сезоне было 16 млн), сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Общее число голосов, победившие проекты, сумма, выделяемая проектам, число махаллей. Общее число голосов, победившие проекты, сумма, выделяемая проектам, число махаллей.

Голосование проходило по 33,5 тысячи проектов из предложенных 49,5 тысячи. Победителями выбраны 1187 проектов (в прошлый раз было 1660) в 1012 махаллях (список). На их реализацию планируется выделить 1,31 трлн сумов (1,57 трлн сумов).

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Среди проектов по ремонту и строительству внутренних дорог и пешеходных дорожек победил 446 проект, в сфере школьного образования — 236, здравоохранения — 217, дошкольного образования — 28, строительство детских площадок — 17, газоснабжение — 9 и другие.

Корреспондент «Газеты.uz» пообщались с жителями из регионов Узбекистана, которые приехали в Ташкент для сбора голосов. Они рассказали, что тратили на сбор голосов до 200 млн сумов. Деньги собирали жители махалли, которые хотели собрать достаточно голосов для ремонт дороги и других проектов.

Празднование победы на «Инициативном бюджете»

Жители проектов, которые набрали больше всего голосов, отпраздновали победу карнаем-сурнаем, танцами и концертом.

«Газета.uz» подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ, детсадов и т. д.