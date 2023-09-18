16 сентября на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за второе полугодие. Жители Узбекистана отдали рекордные 18,1 миллиона голосов (в прошлом сезоне было 16 млн), сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Общее число голосов, победившие проекты, сумма, выделяемая проектам, число махаллей.



Голосование проходило по 33,5 тысячи проектов из предложенных 49,5 тысячи. Победителями выбраны 1187 проектов (в прошлый раз было 1660) в 1012 махаллях (список). На их реализацию планируется выделить 1,31 трлн сумов (1,57 трлн сумов).

Среди проектов по ремонту и строительству внутренних дорог и пешеходных дорожек победил 446 проект, в сфере школьного образования — 236, здравоохранения — 217, дошкольного образования — 28, строительство детских площадок — 17, газоснабжение — 9 и другие.

Корреспондент «Газеты.uz» пообщались с жителями из регионов Узбекистана, которые приехали в Ташкент для сбора голосов. Они рассказали, что тратили на сбор голосов до 200 млн сумов. Деньги собирали жители махалли, которые хотели собрать достаточно голосов для ремонт дороги и других проектов.

Празднование победы на «Инициативном бюджете»

Жители проектов, которые набрали больше всего голосов, отпраздновали победу карнаем-сурнаем, танцами и концертом.