Министерство финансов Узбекистана объявило о старте с 15 июля второго сезона инициативного бюджетного процесса на портале «Открытый бюджет». Для финансирования выдвигаемых населением проектов планируется выделить 900 млрд сумов.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование — это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив расходованию определённой части бюджетных средств.

В порядок инициативного бюджета внесены некоторые коррективы и дополнения на основании предложений и замечаний граждан. В частности, определено, что теперь этапы приёма предложений, модерации и голосования будут длиться по 20 дней — всего 60 дней (до этого было 31, 10 и 20 дней соответственно):

подача предложений — с 15 июля по 3 августа (в Каракалпакстане — с 15 августа по 4 сентября); отбор проектов — с 4 по 23 августа (в Каракалпакстане — с 4 по 24 сентября); голосование — с 24 августа по 12 сентября (в Каракалпакстане — с 24 сентября по 14 октября).

Что изменилось в инициативном бюджете

Сенат Олий Мажлиса своим постановлением от 30 июня внёс поправки в положение для предотвращения «некоторых недостатков и недоразумений, наблюдаемых на местах».

По данным Минфина, перед началом второго сезона на портале «Открытый бюджет» проведены технические работы, усовершенствованы процессы продвижения проектов и голосования, внедрены дополнительные функции для обеспечения прозрачности и достоверности процесса.





При продвижении проектов граждане теперь, помимо области (района или города), в котором они проживают, должны выбрать махаллю и при включении названия проекта выбрать сферу инициативы из списка, сформированного заранее. Нововведение позволит совершать все действия (кроме введения текста проекта) «в один клик».

Для анализа обращений в госорганах, проведения социальных опросов и общественных обсуждений в разрезе регионов и махаллей будут разрабатываться программы.

Для обеспечения исполнения инициативных бюджетных процессов не только на уровне районов и городов, но и в разрезе махаллей, а также решения существующих проблем каждой махалли внедряется система формирования перечня махаллей, активно участвующих в процессах или вообще не продвигающих проекты. Это позволит в будущем выявить неактивные махаллинские институты и вести системную работу с ними, отмечают в Минфине.

Граждане могут голосовать через SMS или личный кабинет на портале «Открытый бюджет». По данным министерства, за прошедший период были зафиксированы случаи формирования гражданами резерва «пользователей» путем регистрации на портале с разных телефонных номеров и последующего искусственного увеличения количества голосов. При этом номера телефонов, прикреплённые к этим учетным записям, могут быть уже удалены из системы или оформлены на имя другого человека.

Для предотвращения подобных ситуаций теперь голосование будет только через SMS и отправку SMS-уведомлений зарегистрированным пользователям на их телефонные номера при голосовании.

Минфин отмечает, что у модераторов возникли проблемы при отборе проектов на соответствие установленным критериям. В частности, для оценки порядка 400−500 проектов и изучения технических возможностей их реализации 10 дней было недостаточно. По этой причине продолжительность каждого этапа теперь составит 20 дней.

В настоящее время абоненты всех операторов мобильной связи Узбекистана могут оставлять предложения или участвовать в голосовании. Однако, как отметил Минфин, абоненты Humans могут бесплатно менять номер своего телефона с одной SIM-картой до пяти раз в день, что даёт возможность проголосовать несколько раз через одну SIM-карту. В связи с этим абоненты Humans не смогут участвовать в голосовании.

С процессом реализации проектов-победителей теперь можно ознакомиться на портале «Инициативный бюджет». Инициативные граждане имеют возможность следить за всеми этапами реализации своих проектов, оставлять сообщения о недостатках или проблемных ситуациях. О случаях некачественного или ненадлежащего выполнения работ можно сообщать через портал.

«Это будет служить механизмом эффективного использования средств и предотвращения различных нарушений закона», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» писала, что в прошлом году после объявления результатов голосования по инициативному бюджету жители разных регионов начали отмечать победу своих проектов салютом, музыкой и танцами. В основном победили проекты, связанные с ремонтом школ, дорог и детсадов. В голосовании приняли участие свыше 6,7 миллиона человек, или около трети взрослого населения страны.