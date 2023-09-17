В возрасте 90 лет скончался известный писатель, литературовед и общественный деятель академик Наим Фатихович Каримов, сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Наим Каримов родился 12 декабря 1932 года в Ташкенте. В 1955 году окончил филологический факультет Среднеазиатского государственного университета (ныне — Национальный университет Узбекистана). Продолжил обучение в аспирантуре, которую завершил в 1958 году.

Трудовую деятельность начал в Институте языка и литературы Академии наук, где прошёл путь от старшего научного сотрудника до заведующего сектором. В 1993 году ему была присуждена учёная степень доктора филологических наук, а в 1994 году — звание профессора.

Научные исследования Наима Каримова в основном связаны с изучением узбекской литературы XX века и творчеством писателей-джадидов, таких как Чулпан, Фитрат и Хамза. Он участвовал в подготовке издания собраний сочинений Айбека, Гафура Гуляма, Хамида Алимджана и Хамзы. В числе его научно-популярных книг — «Хамид Алимджан» (1979), «Айбек» (1985) и «Усман Насыр», а также «Последние годы жизни Усмана Насыра» (1993−1994).

В 1999 году Наим Каримов возглавлял общественную комиссию по увековечению памяти жертв репрессий и активно участвовал в создании Музея памяти жертв репрессий в Ташкенте. Он также был членом главной редакции Национальной энциклопедии Узбекистана.

Наим Каримов был удостоен государственной премии Узбекской ССР имени Беруни в 1985 году. В 1996 году ему было присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки Узбекистана. Он также был награждён орденом «Эл-юрт хурмати».