Проблема нехватки воды в Центральной Азии «приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться». Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе 15 сентября.

«Эксперты считают, что в некоторых регионах Центральной Азии нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза. Экономический ущерб со временем может достигнуть 11% регионального валового продукта. Уже сейчас, по данным ООН, государства региона ежегодно теряют до 2 млрд долларов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов», — сказал глава государства.

По его мнению, «всё это требует выработки и реализации дальнейших согласованных шагов в рамках фонда на долгосрочную перспективу».

Президент назвал фонд, созданный 30 лет назад, «важной площадкой для продвижения общих интересов в вопросах противодействия экологическим вызовам».

«Роль и значимость нашей структуры ещё больше возрастают в контексте появления новых вызовов и угроз вследствие глобального изменения климата. Особую тревогу вызывают последствия ухудшения водно-экологической обстановки в регионе из-за таяния ледников и природных катаклизмов, а также техногенных факторов, обусловленных опережающим демографическим ростом, процессами урбанизации и индустриализации», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Инициативы Узбекистана по улучшению деятельности фонда

Президент сообщил, что Узбекистан выступает за совершенствование правовых основ и модернизацию институциональных механизмов Международного фонда спасения Арала.

Он предложил пересмотреть основные документы и соглашения о фонде, которые были приняты в 1990-е годы, проанализировать его структуру и подготовить предложения по повышению координации и результативности работы организаций фонда.

«Важно, чтобы процесс развития и реформирования фонда проходил на основе принципа межсекторальности — комплексного подхода „вода — энергетика — продовольствие“, с учётом современных экологических вызовов», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Он указал на расхождение положений программных документов фонда и заявляемых результатов с реальным прогрессом в выполнении проектов.

Выразив обеспокоенность ходом исполнения четвёртой Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, которая осуществляется в основном по линии национальных планов, президент предложил поручить правлению фонда ее критический пересмотр и подготовку «дорожных карт» реализации каждого регионального проекта с определением объёмов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения.

Шавкат Мирзиёев призвал усилить системное взаимодействие по вопросам привлечения инвестиций, технологий и технического содействия для продвижения приоритетных региональных проектов.

«Каждая из наших стран должна взять на себя обязательства по привлечению внешнего содействия в региональные проекты, определив конкретные целевые показатели», — отметил он.

Президент Узбекистана предложил разработать с участием международных консультантов долгосрочные Планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

«Важно предусмотреть моделирование различных сценариев развития ситуации в бассейнах этих рек. Уверены, что принятие подобных стратегических документов будет способствовать скоординированной политике интегрированного управления водно-энергетическими ресурсами в нашем регионе», — подчеркнул он.

Наконец, особое внимание следует уделить «организации на региональном уровне работы с молодёжью в вопросах формирования культуры бережного отношения к воде и другим природным ресурсам, поддержки молодёжных инициатив и стартапов путём принятия специальной программы», предложил глава Узбекистана.

Он выразил надежду на тесное подключение к рассмотрению указанных вопросов Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Президент сообщил, что в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана планируется разработать Национальную программу водосбережения.

«Мы могли бы усилить наше сотрудничество в сфере водосбережения, определив его в качестве одного из приоритетов деятельности фонда», — сказал он.

Узбекистан также предлагает учредить региональную платформу регулярных встреч министров водных ресурсов, энергетики, экологии и экономики.

Говоря о канале Куштепа, который Афганистан строит из реки Амударьи, Шавкат Мирзиёев сказал: «По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами».

Ввод канала «может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии», отметил он и призвал сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала и его влияния на водный режим Амударьи.

Он также предложил рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.





В работе саммита участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и специальный представитель генерального секретаря ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Председательство в МФСА на 2024−2026 годы перешло от Таджикистана к Казахстану.