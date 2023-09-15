Известная теннисистка Ирода Туляганова выступила против сноса теннисных кортов напротив Дворца авиастроителей в Яшнабадском районе Ташкента. Её обращение также опубликовано на официальной странице Федерации тенниса Узбекистана в Facebook.

Туляганова обратилась к людям, «принимающим решения и отвечающим за снос теннисных кортов по нашей республике».

«Спорт в нашей стране имеет важную роль в укреплении здоровья нации. В каждой области нашей страны были построены теннисные стадионы, а также в городе Ташкенте теннисные стадионы были построены в каждом районе. Но, к сожалению, на данный момент многие теннисные корты были снесены», — сказала она.

По её словам, в Джизаке снесены два стадиона, в Термезе — один стадион, отвечающий международным стандартам, где ранее проводились международные турниры. В Ташкенте за последние несколько лет снесено более 20 кортов.

«В данный момент стоит вопрос о дальнейшем существовании теннисного стадиона Авиасозлар (бывший стадион Лисунова). Если вам не безразлично укрепление здоровья нации, мы призываем не только сохранить действующие теннисные корты, но и построить новые спортивные комплексы, так как по статистике, теннис в нашей стране с каждым годом обретает большую популярность среди населения», — заявила спортсменка.

Жительница района сообщила, что три года назад «удалось отстоять теннисные корты, чтобы их не закрыли и снесли», но сегодня стало известно о продаже этой территории.

«Это единственные в нашем районе корты, где дети могут заниматься теннисом. Потому что иначе мы их, скорее всего, лишимся… На сегодняшний день всему персоналу сказано написать заявление об увольнении и до 18 числа освободить территорию. Якобы здесь будет реконструкция, но по большому счёту никто не знает, что здесь будет. Возможно повторится история с кинотеатром „Казахстан“, который тоже изначально должны были реконструировать, а по сути построили там многоэтажку», — рассказала женщина.

В мае этого года спорткомплекс с теннисными кортами у Дворца авиастроителей был выставлен на торги управляющей компанией Universal Tennis Plus. Как писал Spot, аукцион, прошедший 16 мая, продлился 4 часа 48 минут. Выигрышную ставку сделал Отабек Нурмухамедов, который предложил за объект 30,99 млрд сумов — на 5% больше стартовой цены.

Государственная доля в ООО Universal Tennis Plus была впервые выставлена на продажу ещё в 2022 году. Стартовая стоимость актива оценивалась в 29,52 млрд сумов.

В управлении компании с уставным капиталом в 5,04 млрд сумов находился спортивный комплекс «Авиастроители» с несколькими теннисными кортами — как крытыми, так и на открытом воздухе. Объект располагается на участке площадью 0,76 га.

Отабек Боходирович Нурмухамедов владеет 11% в компании Mirazizhoji, которая занимается выращиванием винограда (уставной фонд — 957,3 млн сумов), а также 50% в M-Trans Service, производящей строительные металлические конструкции и изделия (6 млн сумов).

На странице Tennisfam.uz в Instagram, где освещаются новости про теннис в Узбекистане, сообщается, что владельцем территории с недавних пор является компания NRG Uzbekistan, однако в компании заявили «Газете.uz», что не имеют отношения к этому объекту.