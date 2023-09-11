Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщил, что предстоящей зимой в стране ожидается дефицит электроэнергии и призвал население экономно расходовать электричество. Своё обращение к гражданам он опубликовал 9 сентября в Facebook, пишет Kaktus.media.

Как пояснил Жапаров, дефицит электроэнергии вызван снижением уровня воды в реках из-за продолжающегося цикла маловодия. Ранее Кыргызстан был вынужден прекратить подачу поливной воды в Казахстан на фоне нехватки водных ресурсов.

«Да, действительно, этой зимой будет дефицит электроэнергии. Потому что воды было меньше, чем в прошлом году. Идёт цикл маловодья», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что потребность государства и населения в использовании электричества увеличилась вдвое, но в Кыргызстане по-прежнему недостаточно гидроэлектростанций для ее покрытия.

«Мы до сих пор сидим с ГЭС, построенными ещё в Советском Союзе. Мы импортируем электроэнергию», — написал он и добавил, что сейчас в стране строится 50 малых и средних ГЭС.

«Мы ведь терпели 30 лет, давайте потерпим ещё три года. Давайте экономно расходовать электроэнергию. Если нужно, то днём будем отключать наружное освещение. Во всем этом виновато не нынешнее правительство. Если бы предыдущая власть строила хотя бы по одной ГЭС в год, то за 30 лет было бы построено 30 ГЭС», — подчеркнул Жапаров.



По словам главы кыргызского кабмина, страна перестанет испытывать дефицит энергии, когда будут достроены и введены в эксплуатацию новые ГЭС, но их строительство «требует времени, внимания и сил», а пока Кыргызстан импортирует недостающую часть «из России, Туркменистана через наших соседей».

«Однако этой зимой транзитом через Казахстан и Узбекистан не получится импортировать электроэнергию из-за нехватки мощностей. Им самим не хватает. Поэтому, дорогие соотечественники, я надеюсь, вы поймёте нас, нынешнее правительство, и начнёте экономить электроэнергию с этого момента», — написал Акылбек Жапаров.

В этом году, по информации Жапарова, намечено ввести в эксплуатацию 16 ГЭС. Строительство всех новых гидроэлектростанций планируется завершить к 2030 году.

Как отмечает издание Kloop, в Кыргызстане уже несколько лет наблюдается дефицит электричества, но в этом году ситуация может стать хуже, так как в Токтогульском водохранилище — главном источнике электроэнергии для страны — не хватает воды. Ожидается, что к октябрю 2023 года в водохранилище будет 12,4 млрд кубометров воды, что на 2 млрд кубометров меньше планируемого.

На фоне развивающегося кризиса Министерство энергетики Кыргызстана на прошлой неделе объявило, что запретит электроотопление этой зимой, но пообещало, что подача электроэнергии будет бесперебойной. «В каждом доме будет свет, на работу электроприборов хватит. Но на электрическое отопление у нас уже сил не хватит», — заявил тогда заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

С августа в Кыргызстане также введён режим ЧС в энергетической отрасли, он будет действовать до конца 2026 года.