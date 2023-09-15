Число детей, госпитализированных с симптомами пищевого отравления из государственного детсада №10 города Ангрена Ташкентской области, составило 24, ещё 7 детей получили первую медицинскую помощь и были отправлены домой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Вечером сообщалось, что 13−14 сентября с диагнозом диарея были госпитализированы 14 детей из 10-го детсада и ещё 4 ребёнка из двух других детсадов.

По данным комитета, дети поступили с 14:00 13 сентября по 21:00 14 сентября. У них наблюдались тошнота, рвота, повышенная температура тела и диарея.

Специалисты взяли образцы продуктов питания со склада детсада для проведения лабораторного исследования.

Работа детсада временно приостановлена. Врачи провели медосмотр 240 воспитанников и взяли их на медицинский учёт.