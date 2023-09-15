Центральный банк Узбекистана прокомментировал ужесточение требований для коммерческих банков при выделении автокредитов.

По данным регулятора, резкое увеличение доли автокредитов в кредитных портфелях банков, выданных физическим лицам, привело к образованию «концентрационного риска» и увеличению воздействия возможных финансовых потерь в этой сфере на устойчивость банков.

В интересах вкладчиков и кредиторов, а также уменьшения негативного воздействия возможных рисков на устойчивость банков, Центробанк предписал коммерческим банкам диверсифицировать их кредитные портфели.

«В свою очередь, данные предписания Центрального банка не запрещают выдачу автокредитов коммерческими банками и не повлияют на рост предлагаемых процентных ставок по ним», — подчеркнули в ЦБ.

Решение о выдаче предписаний принято на заседании Комитета банковского надзора 12 сентября. Законом «О банках и банковской деятельности» определено то, что банки должны для уменьшения риска потерь по активам обеспечивать диверсификацию своих активов.

При этом, согласно законодательству, в случае выявления рисков со стороны Центрального банка, влияющих на банковскую деятельность, предусмотрено усиление требований соблюдения установленных ограничений по некоторым финансовым операциям, которые могут ощутимо ухудшить их устойчивость.

Как мы сообщали ранее, по новому требованию Центрального банка Узбекистана доля автокредитов в кредитном портфеле банков не должна превышать 25%, чтобы снизить риски для финансовой системы. Кроме того, с 20 августа вступили в силу новые требования о рисках, связанных с суммами кредита и первоначального залога при выделении автокредитов.