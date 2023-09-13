Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл в Ташкенте встречу с президентом Международной молодёжной палаты Японии Масахиро Асо, сообщил глава МИДа в своём Telegram-канале.

«Приветствуем инициативу по открытию филиала палаты в Узбекистане», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Это послужит «ещё одним важным мостом, соединяющим наши народы», и станет «новой возможностью для реализации совместных проектов, особенно с использованием огромного потенциала молодёжи», — отметил Бахтиёр Саидов.

Международная молодёжная палата Японии, созданная в 1949 году, объединяет молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Основываясь на трёх принципах — обучение, служение и дружба, — она «стремится создать лучшее общество и активно работает над социальными вопросами», говорится на сайте организации.

Молодые люди, участвующие в работе палаты, получают разносторонние знания и управленческий опыт, вследствие чего могут претендовать в том числе на должности в правительстве и на избрание депутатами.

Являясь частью Международной молодёжной палаты (JCI), основанной в 1915 году в США, палата Японии сотрудничает с другими молодёжными палатами в разных странах и проводит международные мероприятия, включая студенческие обмены.