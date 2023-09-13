В социальных сетях появилась видеозапись, на котором молодой человек пытается силой усадить девушку в машину и увезти её.

На кадрах видно, как парень преследует девушку, которая идёт по тротуару. Параллельно им медленно едет автомобиль Lacetti, который затем резко поворачивает и преграждает девушке дорогу, а парень насильно заталкивает ее в машину. Однако девушке удалось вырваться, после чего неизвестные скрылись с места происшествия.

В пресс-службе УВД Ферганской области «Газета.uz» сообщили, что инцидент произошёл в Маргилане. Личности подозреваемых были установлены, «они были приглашены в ОВД города», отметили в УВД.

«Ситуация взята под контроль УВД Ферганской области. Дополнительная информация по данной ситуации будет предоставлена позже», — сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь УВД области Усмонжон Шарипов.