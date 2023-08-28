Центральный банк Узбекистана представил обзор рынка недвижимости по итогам второго квартала 2023 года.

По данным регулятора, после некоторого замедления, во втором квартале (апрель-июнь) активность на рынке недвижимости перешла в фазу подъёма. Основным драйвером спроса остаются запросы населения на ипотеку, тогда как рост прямых покупок жилья на первичном и вторичном рынке, а также рынок арендуемого жилья «всё ещё остаются сдержанными».





Во втором квартале наблюдался высокий рост числа сделок с отчуждением недвижимого имущества — до 90,8 тысячи, что на 21% больше в сравнении с предыдущим кварталом (или на 10,8% больше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года).

Отмеченный в первом квартале спад активности в ряде регионов (Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сырдарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях) полностью восстановился в апреле-июне.

На фоне увеличения активности рост стоимости жилья на первичном и вторичном рынках тоже ускорился. В частности, по итогам июня цены на вторичное жильё выросли на 27,2% в годовом выражении (для сравнения: по итогам марта годовой рост составил 24%, а по итогам декабря 2022 года — 27,7%), на первичном рынке — до 21%, хотя ещё в марте показатель был на уровне 18,2%.

«В основе роста цен продолжают оставаться такие факторы как экономический рост, ускоренное развитие и привлекательность сектора жилищного строительства, ипотечное кредитование, высокий инвестиционный спрос населения, относительно ограниченное число альтернативных инструментов для сбережения, а также консервативный подход к инвестированию», — говорится в сообщении.





Ипотечное кредитование в этом году остаётся основным фактором, подогревающим спрос населения. За первые шесть месяцев выделены ипотечные кредиты на 7 трлн сумов, что на 6,7% больше в сравнении с 2022 годом и в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Около 60% ипотечных средств выделялись на покупку жилья в новостройке, что служит дополнительным стимулом для сектора строительства. Это отражается и в производстве стройматериалов. В частности, за первые пять месяцев, несмотря на сбои в начале года из-за энергокризиса, произведено на 13,3% больше цемента — 4,6 млн тонн.

Жильё в Ташкенте

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Центробанк указал, что в последние годы наблюдается высокий интерес к рынку недвижимости Ташкента не только со стороны населения и бизнеса, но и нерезидентов. Столичный рынок недвижимости является одним из самых больших рынков недвижимости в Центральной Азии (после Алматы) и крупнейшим в стране. На его долю приходится практически треть всех транзакций с недвижимостью.

В июне стоимость жилья на вторичном рынке Ташкента выросли до 22,7% в годовом выражении — в среднем до 11,31 млн сумов за кв. м. При этом цены росли неравномерно в разрезе районов. За год в Яккасарайском районе за год цены выросли на 21,6% — до 12,2 млн сумов за кв. м, Чиланзарском — до 12,14 млн сумов за кв. м (+21,6%), Юнусабадском — до 11,91 млн сумов (+22,4%), Мирабадском — до 11,87 млн сумов (+9,4%), Мирзо-Улугбекском — 11,86 млн сумов (+20,1%).

В Учтепинском районе цены выросли до 11,8 млн сумов (+32,9%), Шайхантахурском — 11,69 млн сумов (+19,8%), Алмазарском — 11,28 млн сумов (+32,4%), Яшнабадском — 11,08 млн сумов (+29,3%), Сергелийском — 9,89 млн сумов (+35,6%), Бектемирском — 9,4% млн сумов (+40,1%).

В центральных частях города цены росли более низкими темпами в отличии от периферийных районов, что в большой степени связано ускоренным инфраструктурным развитием последних, расширением городской территории и постепенным сближением цен до уровня центра, отметил регулятор.

Самое дешёвое жильё по-прежнему в Каракалпакстане — 3,8 млн сумов за кв. м.

Рынок земли

Рынок земли также является основным драйвером роста цен в столице, с наибольшим косвенным влиянием на ценообразование новостроек. Стоимость 100 кв. м земли (1 сотка) за год в столице выросла с 227 млн до 272 млн сумов (+19,8%).





Аренда

По предварительным оценкам ЦБ, эффект от повышения цен за арендную плату после влияния внешних шоков (приезда нерезидентов из России) прошлого года «в определённой степени исчерпался». Уже в июне характерные для данного рынка сезонные факторы, в частности, окончание учебного года и начало периода отпусков привели к снижению стоимости аренды. В годовом выражении по итогам июня аренда жилья подорожала на 18,8%, при этом сначала года цены снизились на 6,2%

По арендным платежам наблюдается относительно равномерное изменение цен, в отличии от вторичного рынка, за исключением Бектемирского района, где фиксируется небольшой рост в результате вероятностной переоценки данного рынка после положительного ценового шока в октябре прошлого года.