Посольство Республики Корея в Узбекистане и детский телеканал Aqlvoy 12 сентября подписали соглашение о безвозмездной трансляции корейских мультфильмов.

Как сообщили в пресс-службе посольства, документ подписали посол Республики Корея Ким Хи-санг и директором телеканала Aqlvoy Вела Фидель.

В рамках соглашения Корейский международный вещательный фонд (Korea International Broadcasting Foundation, KIBF) безвозмездно предоставил каналу право на вещание семи мультфильмов.

Это «DoReMi DALIMI», «Chatty TORITORI», «Poten Dogs», «The Little Stone DODO», «Virtual Guardians», «BANZI's Secret Diary» и «MOMBA & MOMI’s Exciting Bodyventure».

Телеканал Aqlvoy планирует начать трансляцию мультфильмов в середине октября.

Познавательно-развлекательный канал Aqlvoy был запущен весной 2021 года. В его эфире транслируются программы и мультсериалы студий России, США, Южной Кореи, Китая и других стран.