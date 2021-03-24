Детский познавательно-развлекательный телеканал Aqlvoy запустился в Узбекистане 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования. Канал предназначен для детей от 3-х до 10 лет.

В эфире Aqlvoy транслируются мультсериалы и программы студий России, США, Южной Кореи, Китая и других стран.

«Основным преимуществом канала станут качественный перевод и адаптация зарубежного контента на узбекский, с учётом культурного кода нашей страны. Самое главное — весь контент лицензированный и будет закупаться исключительно официально. На данный момент идут переговоры на приобретение пакета анимации с крупнейшими кинокомпаниями, такими как Sony, Disney, Universal», — отметила генеральный директор телеканала Вела Фидель.

На телеканале также будут программы и собственного производства, созданные с учётом методических разработок МДО: Bilasanmi — о природных явлениях, животных, растениях, временах года, Quvnoqvoy — о правильных привычках, правильном питании и физических упражнениях, и другие.

Телеканал будет вещать с 7:00 до 22:00. В будущем планируется и онлайн-трансляция.

Весной прошлого года МДО также запустило образовательный телепроект Aqlvoy с игровым английским языком, арифметикой, утренней гимнастикой и логопедическими занятиями для дошкольников.