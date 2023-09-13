В Ташкентской и Самаркандской областях местные жители повредили археологические памятники, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Причинённый ущерб оценивается в 288 млн сумов.

В Иштыханском районе Самаркандской области О. Т. самовольно разрушил 9,6 кв. м территории памятника «Номсизтепа-3» (IV-VIII века). Оставшиеся 652 кв. м удалось сохранить.

В Бостанлыкском районе Ташкентской области несколько жителей махалли повредили 7,4 кв. м площади средневекового памятника «Кушкургантепа». 492 кв. м памятника удалось сохранить.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.