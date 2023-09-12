В Ташкенте во время выполнения строительных работ застройщик высушил 10 деревьев, сообщила пресс-служба Управления экологии Ташкента.

В феврале 2023 года сотрудники районного отдела экологии провели опись 30 деревьев на строительной площадке компании Ascendant Group, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе по улице Шахриабад, 17А.





Компания получила предупреждение об ответственности за создание условий для высыхания деревьев или заливку химикатов в корни, а также за незаконную вырубку. Тем не менее, застройщик допустил нарушения во время строительных работ.

«Одна хурма, два вишнёвых, три абрикосовых дерева, три чинары и один ясень были повреждены настолько, что перестали расти», — говорится в сообщении.

Сотрудники Управления экологии передали собранные документы в прокуратуру для правовой оценки. Ущерб растительному миру оценён в 248,9 млн сумов.