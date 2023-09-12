По меньшей мере 3000 человек погибло, ещё 10 тысяч числятся пропавшими в результате разрушительного наводнения в Ливии, вызванного циклоном «Даниэль», сообщает Al Jazeera.

Циклон обрушился на северо-восток страны 10 сентября, вызвав ливни, которые затопили жилые дома и объекты инфраструктуры. Сильнее всего пострадал город Дёрна, над которым прорвались две плотины. Вода уничтожила до четверти города.

«Тела лежат повсюду — в море, в долинах, под зданиями, — заявил агентству Reuters министр гражданской авиации в непризнанном правительстве восточной Ливии Хикем Шкиуат после посещения города.

Министр здравоохранения восточной Ливии, заявил, что в регионе сложилась «катастрофическая ситуация». «Ситуация оказалась серьёзней и хуже, чем мы ожидали. Необходимо международное вмешательство», — сказал Осман Абдель Джалиль.

По данным общества Красного Полумесяца Ливии, которые приводит The Guardian, на данный момент подтверждена смерть 2084 человек, а число пропавших без вести достигает 10 тысяч.

Ряд иностранных правительств выразили Ливии поддержку. Несколько стран, в том числе Алжир, Египет, Иран, Тунис, Турция и ОАЭ, заявили, что готовы направить гуманитарную помощь и персонал для помощи в поисково-спасательных операциях.

Несколькими днями ранее в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 и, по последним данным, унесло жизни свыше 2800 человек. Это стало сильнейшим землетрясением в регионе за последние сто лет.