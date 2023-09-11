В результате землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли более 2100 человек, ещё более 2400 получили травмы, многие из них в критическом состоянии, сообщает Al Jazeera. В стране объявлен трёхдневный траур.

Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября на юге Марокко. Эпицентр находился на глубине 18,5 км в районе Атласских гор и примерно в 70 км от Марракеша — крупного туристического центра.

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