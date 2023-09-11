В результате землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли более 2100 человек, ещё более 2400 получили травмы, многие из них в критическом состоянии, сообщает Al Jazeera. В стране объявлен трёхдневный траур.
Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может вырасти.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября на юге Марокко. Эпицентр находился на глубине 18,5 км в районе Атласских гор и примерно в 70 км от Марракеша — крупного туристического центра.
Главное:
- Согласно отчёту Геологической службы США (USGS), это самое сильное землетрясение, которое произошло в этом регионе, за последнее столетие. Землетрясения такого размера здесь являются «редкими, но не неожиданными», говорится в сообщении. С 1900 года ни одно из землетрясений в регионе не превышало магнитуду в 6.
- Землетрясение нанесло значительный ущерб исторической части Марракеша, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади Джамаа-эль-Фна рухнул минарет мечети, также разрушились часть домов. В соцсетях появились фото и видео обломков зданий, лежащих в улицах Старого города. Местный журналист рассказал Al Jazeera, что некоторые из зданий в исторической части «могут рухнуть и без землетрясения из-за своего хрупкого состояния». По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, от стихийного бедствия пострадали более 300 тысяч человек в Марракеше и его окрестностях.
- Наиболее пострадавшие районы являются одними из самых бедных в Марокко, пишет The Washington Post. В некоторых домах нет электричества и канализации «даже в лучшие времена». Здания продолжали рушиться спустя более суток после землетрясения.
- Спасатели смогли добраться до отдалённых горных сел, которые более всего пострадали от землетрясения, только 11 сентября, отмечает The New York Times. Часть дорог в Атласских горах оказалась заблокирована упавшими камнями. В сёлах, где дома были построены из сырцового кирпича, обрушилось до половины зданий.
- После землетрясения правительство Марокко «в целом хранило молчание», пишет NYT. Власти публиковали мало информации о спасательных работах и изредка обновляли данные о жертвах. Это привело к тому, что некоторые жители страны раскритиковали в соцсетях реакцию властей как «медленную и нескоординированную».
- Многие люди все ещё ночуют под открытым небом в общественных парках и на площадях из-за повреждённых домов или страха перед новыми толчками, уточняет Al Jazeera. Это стало дополнительной проблемой для властей, так как температура по вечерам начала падать.
- Десятки стран предложили помощь Марокко, в том числе отправку поисково-спасательных групп. Власти страны пока приняли предложения от четырёх: Катара, Испании, ОАЭ и Великобритании, объяснив решение тем, что «отсутствие координации может быть контрпродуктивным», отмечает Al Jazeera.