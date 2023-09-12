В 2024 году из государственного бюджета направят 10 трлн сумов на финансирование проектов инициативного бюджетирования, формируемых на основе общественного мнения. Об этом говорится в постановлении президента от 11 сентября.

Из этой суммы не менее 4 трлн сумов будут направлены на программы «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля».

На 2023 год было запланировано выделение 8 трлн сумов на реализацию инициатив граждан, а также программы благоустройства. Средства на инфраструктуру махаллей планировалось выделять через «Инициативный бюджет», но в этом году власти не успели подготовить методику отбора проектов и голосования (теперь планируется с 2024 года), поэтому деньги будут выделяться в централизованном порядке.

Кроме того, с начала 2024 года будет поэтапно внедрена система «Махаллинский бюджет» во всех районах и городах страны. Часть налоговых поступлений, поступающих в бюджеты районов и городов, будет направляться в фонды махалли для решения социально-экономических проблем.

В 2023 году «махаллинский бюджет» должны были внедрить в одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, и передать махаллям функции по сбору налога на имущество и земельного налога с населения в качестве эксперимента. Собранные средства планировалось оставить в бюджете махаллей.

О планах создания бюджета при махаллях президент Шавкат Мирзиёев говорил ещё в сентябре 2021 года.

«Благодаря нашим усилиям в последние годы в хокимиятах появились местные бюджеты. Прежде такого не было. Теперь планируем сформировать бюджеты в махаллях. Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства, — починят дороги, проведут воду. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие», — заявил тогда глава государства.